دراسة إيطالية: العطور تلوث الجو على المدى الطويل

سيدتى عاشقة العطور.. احذرى فعطرك قد يحمل بعض الجزيئات المصنعة التى تعد بمثابة ملوثات محتملة للبيئة، ويمكن أن تؤثر أيضا على النظام البيئى على المدى الطويل.

فقد عكف الباحثون على دراسة آثار جزيئات يشار إليها فى تصنيع العطور، وتدخل فى تصنيع العديد من منتجات التجميل مثل الصابون، والمنظفات الشخصية والشامبو.

وقد أظهرت النتائج، وجود لآثار معطرة فى المناطق البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان فى الوقت الذى يصل تركيزها إلى 500 مرة فى المناطق الداخلية للمدن.

وقد أظهرت العينات التى تم جمعها من مياه الصرف الصحى غير المعالج، وجود تركيزات شديدة الارتفاع من هذه العناصر العطرية.

وقال ماركو فيشياتو أستاذ أمراض المناعة بجامعة "كافوسكارى" الإيطالية، إن الدراسة التى تم إصدارها تؤكد العثور على كميات كبيرة من العناصر العطرية فى مياه بحيرة "الساليسيلات بنزيل"، وهو مركب كيميائى يستخدم فى مستحضرات التجميل كمادة مضافة للعطر تعمل على تهيج الجلد.