بالصور.. إنشاء وحدة غسيل كلوي تضم 60 جهاز بمستشفى أسوان الجامعي

أنشأت مستشفى أسوان الجامعى أحدث وحدات الغسيل الكلوى على مساحه 1200 متر مسطح ومن خلال مبلغ مالى تبرع من البنك الأهلى المصرى وتشتمل منطقة العلاج الأساسية 60 ماكينة غسيل كلوى و”جارى توريدها وتركيبها”،وجناحين للعلاج كل جناح منهم يستوعب 12 جهاز مع مراعاة المساحات القياسية طبقا لمعايير الجوده من 6 إلى 8 متر مربع لكل جهاز.

كما تشمل وحدة الغسيل الكلوى غرفة خاصة VIP مزودة بحمام داخلى ،وكاونتر للتمريض ،و منطقة الخدمات الطبية ،وغرفة للفحص تحتوى على جهاز سونار ،وغرفة معقمة لتركيب قسطرة الغسيل ،وغرفة للعزل فى حالة وجود حالات شديدة العدوى ،و3غرف خاصة تحتوى كل منها على جهاز غسيل وسرير للغسيل ومونيتور،ودورة مياه خاصة ،وغرفة خاصة مجهزة ب2مونيتور ومخارج للأكسجين والهواء(Nephrology care unit) ،وجميع الأجنحه مكيفه الهواء ،وجناح للأطفال سعة كل جناح 3 أجهزة غسيل ،وغرفة للغسيل البريتونى.

وتضم غرفة صغيرة لأخذ العلامات الحيوية والوزن للمريض ،وجناح للعلاج يتسع ل 10 أجهزة لمرضا فيروس سا مع مراعاة أن تكون الغرفة بمكان معزول نسبيا عن بقية الغرف العلاجية ،ومنطقة خدمات الفريق الطبى والإدارى ،وقاعة إجتماعات،و مكتبإلأعضاء هيئة التدريس ،وغرفة للأطباء المقيمين ،وغرفة للتمريض ،ومكتب لرئيس التمريض و الإداريين.