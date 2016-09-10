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«الأورمان» تعتمد 400 ألف جنيه لتوزيعها علي الفقراء بالوادي الجديد

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«الأورمان» تعتمد 400 ألف جنيه لتوزيعها علي الفقراء بالوادي الجديد «الأورمان» تعتمد 400 ألف جنيه لتوزيعها علي الفقراء بالوادي الجديد

أرشيفية

مراسل« ONA»:

إعتمدت جمعية الأورمان الخيرية 400 ألف جنيه لشراء 29 رأس ماشية،  لتوزيع لحومها علي الحالات الأولي بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالوادي الجديد .

وأوضح مدير إدارة الضمان الإجتماعي بمديرية الشون الاجتماعية بالمحافظة، محمد منير العديسي، أنه جاري شراء رؤوس الماشية علي 7 آلاف أسرة من الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة .

وأكد العديسي، أن الجمعية ستدعم 10 جمعيات أهلية بـ10 رؤوس ماشية من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال رعاية الأسرة والفقراء ،لتوزيعها علي 1000 أسرة من الأسر الفقيرة خلال أيام العيد .

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