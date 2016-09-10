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«صحة المنوفية»: إلغاء جميع الإجازات ورفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى

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«صحة المنوفية»: إلغاء جميع الإجازات ورفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى «صحة المنوفية»: إلغاء جميع الإجازات ورفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى

الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة فى المنوفية

مراسل«ONA»:

أكدت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة فى المنوفية، على رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على توفير أكياس الدم لمواجهة حالات الطوارىء.

وقالت فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه تم إلغاء الإجازات بجميع مستشفيات المحافظة وذلك لحين الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى بالإضافة إلى الجوالات المستمرة طوال أيام العيد بجميع المستشفيات لمجازاة المقصريين فى عملهم.

وأضافت بأن المديرية وضعت خطة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك بتخصيص سيارات إسعاف بالقرب من أماكن الصلاة، وتكثيف الرقابة على الأسواق العامة ومتداولى الأغذية والمطاعم والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم.

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