عودة حركة الملاحة الجوية لطبيعتها بمطار برج العرب بعد تحسن مستوى الرؤية

أكد مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى أن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار برج العرب، بعد تحسن مستوى الرؤية هناك وانخفاض حدة الضباب.

وأضافت المصادر، أن رحلتى إير كايرو رقم 502 والقادمة من الكويت، ورحلة فلاى ناس 579 والقادمة من جدة واضطرتا للهبوط بمطار القاهرة بدلا من برج العرب، كما أنهما أقلعتا منذ قليل عائدين إلى المطار بعد تحسن مستوى الرؤية هناك .

وكان قائدا طائرتين إير كايرو رقم 502 والقادمة من الكويت، ورحلة فلاى ناس رقم 579 والقادمة من جدة، اضطرتا للهبوط بمطار القاهرة بدلا من برج العرب، بسبب انخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حدة الضباب أمام قائدى الطائرات.