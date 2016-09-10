القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1437 هـ.

وجاء نص البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غداً أفضل لشعبنا، متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون امانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى".

وأضاف الفريق أول صدقى صبحى فى نص البرقية: "أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الروحية المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها فى إنكار للذات واستعداد للتضحية والفداء لتظل وطنا آمنا مستقراً لشعبه العظيم".

وأنهى وزير الدفاع برقيته، قائلاً: "بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والمشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.