الدالى: 405 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالجيزة ولجان لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة

أنهت محافظة الجيزة إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتم تخصيص 405 ساحة لصلاة العيد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة وقامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيب أساسى وإحتياطى لكل ساحة .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ، فى بيان صحفى اليوم السبت ، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها كما تم تكليف هيئة نظافة وتجميل الجيزة بتكثيف حملات النظافة بالأماكن المخصصة للساحات حتى تكون جاهزة لإستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها .

وأعلن المحافظ ، عن تشكيل لجان للمرور على الأسواق العامة والمحال التجارية وشوادر بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروضات وتم إعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية والمرافق وإلغاء أجازات رؤساء الأحياء والمراكز والمدن استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك .

وأكد الدالى أن مديرية التموين تتوالى طرح 25 طن لحوم يومياً بالتنسيق مع الغرف التجارية وتوفير كميات إضافية من الخضر والفاكهة والدجاج إضافةً إلى زيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

لافتاً إلى أنَّه تمَّ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتخصيص رقم تليفون 37619267 يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً بالإضافة إلى غرفة عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وإزالة أسبابها.

وأكد عزت الخرصة ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم إيقاف أجازات رؤساء قطاعات النظافة بالأحياء ورؤساء وحدات الرصد حتى بعد انتهاء أجازة العيد مشيراً إلى إستعداد الحدائق لإستقبال الزائرين وتجهيز 250 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق لتجميع المخلفات بها مؤكداً فتح حدائق بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً أمام المواطنين وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين على رقم 16809 ، مشيرا الى أنه تم تمَّ إلغاء الإجازات للمفتشين والمشرفين على المخابز، وتكثيف حملات مكافحة الغش والتدليس وإلزام التجار بإعلان الأسعار.