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السيطرة على حريق بمخزن خردة غرب الإسكندرية

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السيطرة على حريق بمخزن خردة غرب الإسكندرية السيطرة على حريق بمخزن خردة غرب الإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

اشتعلت النيران صباح اليوم فى مخزن مشون به بعض الخردة، مما تسبب فى احتراق سيارة تصادف توقفها بجانب المخزن.

 

تلقى مأمور قسم شرطة ثان العامرية، بلاغاً بنشوب حريق بمخزن  كائن بمنطقة الناصرية القديمة، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

 

وبالفحص، تبين أن المخزن عبارة عن قطعة أرض مسورة مساحتها حوالى 600 متر مربع تابعة للإدارة العامة لرى النوبارية مشون بها بعض الخردة "السيارات وإطارات الكاوتش" ونشوب الحريق ببعض الهيش والبوص، مما أدى لاحتراق سيارة وبعض الإطارات "دون حدوث إصابات".

 

وبسؤال "ف. ذ" 60 سنة حارس المخزن المشار إليه أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أنه أثناء قيامه بإشعال النيران ببعض القمامة بالمخزن امتدت النيران للهيش والبوص.. مما أدى لحدوث تلفيات بسيارة وبعض إطارات الكاوتش الخردة.


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