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تجديد حبس قوادة وساقطتين 15 يوما بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة بالمهندسين

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تجديد حبس قوادة وساقطتين 15 يوما بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة بالمهندسين تجديد حبس قوادة وساقطتين 15 يوما بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة بالمهندسين

>كتب سليم على

قرر المستشار هادى عزب، رئيس نيابة العجوزة، تجديد حبس قوادة وساقطتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمتى تسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقيام الأولى بتزويج الفتاتين على الأثرياء العرب مقابل مبالغ مالية طائلة.

 

وكشفت تحقيقات محمد بكرى وكيل نيابة العجوزة، أن المتهمة الرئيسية "منى. أ. أ" 57 سنة مسجلة آداب، تقوم بالاستعانة بسائق فى إدارة لتزويج الفتيات زواج متعة للخليجيين، حيث تقوم بالاتفاق مع الخليجى على تزويجه فتاة يختارها من الفتاتين مقابل مدة يقوم بتحديدها سواء شهر أو شهر ونصف مقابل مبالغ تتراوح بين ألفين و5 آلاف جنيه عن اليوم الواحد، وتتقاضى المبلغ كاملا.

 

وتبين أنها استعانت بالمتهمتين الأخريين "شمس. ب"، أرملة سبق اتهامها فى قضايا مخدرات ومقيمة بالبساتين، و"نورا. أ. ح"، مسجلة آداب، وأن الإدارة العامة لمباحث الآداب تتبعت نشاطهن، وتمكنت من إلقاء القبض عليهن بأحد الكافيهات الشهيرة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

 

واعترفت المتهمة الرئيسية أنها اتفقت مع أحد الخليجيين على تزويجه إحدى الفتاتين مقابل الحصول على 50 ألف جنيه، فوجهت لهن النيابة اتهامات بتسهيل الأعمال المنافية للآداب وممارستها.


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مصر 365

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