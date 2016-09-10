حبس 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 38 "طربة حشيش" وأسلحة نارية بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس 3 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائهم قبل عيد الأضحى، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها ومعاينتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية للحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا فى 3 أشخاص وبالتحرى عنهم وتفتيشهم، تبين أنهم كلاً من "عبد العال.م" 35 سنة، والسيد.ع" 47 سنة، و"رضا.ش" 33 سنة، وعثر بحوزتهم على 38 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3.400 كجم، وبندقيتين آليتين و5 طلقات نارية من ذات العيار، فتم التحفظ عليها.

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والأسلحة النارية بهدف الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة.