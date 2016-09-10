أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 38 "طربة حشيش" وأسلحة نارية بالعمرانية

Google+ Print
حبس 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 38 "طربة حشيش" وأسلحة نارية بالعمرانية حبس 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 38 "طربة حشيش" وأسلحة نارية بالعمرانية

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس 3 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائهم قبل عيد الأضحى، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها ومعاينتها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية للحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا فى 3 أشخاص وبالتحرى عنهم وتفتيشهم، تبين أنهم كلاً من "عبد العال.م" 35 سنة، والسيد.ع" 47 سنة، و"رضا.ش" 33 سنة، وعثر بحوزتهم على 38 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3.400 كجم، وبندقيتين آليتين و5 طلقات نارية من ذات العيار، فتم التحفظ عليها.

 

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والأسلحة النارية بهدف الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365