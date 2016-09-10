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ضبط عامل بحوزته سلاح ناري و840 قرص تامول بالأقصر

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ضبط عامل بحوزته سلاح ناري و840 قرص تامول بالأقصر ضبط عامل بحوزته سلاح ناري و840 قرص تامول بالأقصر

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر، اليوم السبت، من ضبط سلاح ناري و840 قرص تامول و100 جرام من مخدر الحشيش المخدر بحوزة عامل بقصد الاتجار.

وكان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط المدعو ا . ي . ح 32 سنة عامل أجري ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي بروحين قصيرة عيار 7.62×39 و 2 طلقة من ذات العيار و 840 قرص تامول وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 100 جرام تقريبًا ومبلغ مالي قدرة 140 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيله بيعه في المواد المخدرة.

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