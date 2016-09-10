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مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية قرية المنيرة بالوادى الجديد

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مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية قرية المنيرة بالوادى الجديد مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية قرية المنيرة بالوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم السبت،عن اعتماد مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية قرية المنيرة شمال الواحة.

وقالت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه تم تخصيص 125 ألف جنيه لتوريد محول كهربائي لمنطقة تقسيمات الشباب ،والتوسع العمراني بالقرية وتخصيص 250 ألف جنيه ،لتوريد معدات وسيارات لتحسين البيئة ومجال النظافة والصرف الصحي.

وأضافت سمية ، أنه تم اعتماد 600 ألف جنيه لإنشاء مبني الوحدة المحلية، بدلاً من المبني القديم لرئاسة القرية، فضلا عن تخصيص 25 ألف جنيه لشراء أثاثات للمبني الجديد.

 

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