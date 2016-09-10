أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السعودية توجه تحذيرات صحية لحجاج بيت الله الحرام

Google+ Print
السعودية توجه تحذيرات صحية لحجاج بيت الله الحرام السعودية توجه تحذيرات صحية لحجاج بيت الله الحرام

أرشيفية

حثت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام على العناية بنظافتهم الشخصية، كغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى المخصصة لذلك، خصوصاً بعد السعال، أو العطس، مع المحافظة على النظافة الشخصية.

ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات، خوفاً من انتقال الأمراض التنفسية المعدية، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

كما شددت على استخدام الكمامات في مواقع الازدحام والتجمعات واستبدالها بانتظام، وتجنب التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس باستخدام المظلة الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان.

ونبهت إلى استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، وعدم مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية، التي قد تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المعدية الخطيرة كالتهاب الكبد (ب) و (ج) وغيرها ، والتخلص من الفضلات بوضعها في أكياس مغلفة ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، داعية إلى الابتعاد عن المأكولات والمشروبات المكشوفة للوقاية من التسمم الغذائي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية