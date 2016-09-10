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مساعد وزير الخارجية العراقي يغادر القاهرة متوجهًا إلى لبنان

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مساعد وزير الخارجية العراقي يغادر القاهرة متوجهًا إلى لبنان مساعد وزير الخارجية العراقي يغادر القاهرة متوجهًا إلى لبنان

غادر مطار القاهرة الدولي “نزار عيسى عبد الهادي” مساعد وزير الخارجية العراقي، متوجهًا إلى لبنان بعد زيارة لمصر استغرقت ٤ أيام، شارك خلالها في فعاليات الدورة الـ 146 لمجلس وزراء الخارجية العرب .

وناقشت الاجتماعات عدد من الملفات الهامة، على رأسها آخر التطورات العربية خاصة الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا، ومواجهة التنظيمات الإرهابية حيث أدان الاجتماع التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية .

كما وافق الوزراء بالاجماع على قبول ترشيح السودان للدكتور “كمال حسن علي” لشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، كم أقرروا تعيين مبعوث عربي جديد إلى ليبيا يتم اختياره الأيام القادمة.

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