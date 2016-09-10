مساعد وزير الخارجية العراقي يغادر القاهرة متوجهًا إلى لبنان

غادر مطار القاهرة الدولي “نزار عيسى عبد الهادي” مساعد وزير الخارجية العراقي، متوجهًا إلى لبنان بعد زيارة لمصر استغرقت ٤ أيام، شارك خلالها في فعاليات الدورة الـ 146 لمجلس وزراء الخارجية العرب .

وناقشت الاجتماعات عدد من الملفات الهامة، على رأسها آخر التطورات العربية خاصة الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا، ومواجهة التنظيمات الإرهابية حيث أدان الاجتماع التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية .

كما وافق الوزراء بالاجماع على قبول ترشيح السودان للدكتور “كمال حسن علي” لشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، كم أقرروا تعيين مبعوث عربي جديد إلى ليبيا يتم اختياره الأيام القادمة.