650 مليون دولار استثمارات إندونيسية بمصر في مجال البتروكيماويات خلال 3 أعوام

التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق بـ «اجاراوال» المدير التنفيذي لمجموعة شركات “اندوراما” الإندونيسية – كبري الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات في السوق الآسيوي، لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وأعرب المستثمر الإندونيسي عن رغبة المجموعة في استئناف أعمالها في مصر، بعد أن توقفت عن العمل في أعقاب فترة عدم استقرار السوق المصري في يناير 2011، موضحًا أن المجموعة ترغب في العودة إلى مصر مرة أخرى لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر في الفترة الحالية.

وتعمل مجموعه «اندوراما» في صناعة وتسويق البتروكيماويات والمنتجات المكررة والبوليستر، وتنقية حمض التريفثاليك والبولي أوليفينات، وخيوط النسيج ،وترغب في استثمار مايقرب من 650 مليون دولار في مصر خلال الـ 3 سنوات القادمة.

كان مسئولي هيئة الاستثمار قد قاموا بتنسيق لقاء للمستثمر الإندونيسي مع رئيس الشركة القابضة للبترول، وتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن التعاون المشترك لتنفيذ بعض المشروعات خاصة في مجال الأسمدة النيتروجينية.