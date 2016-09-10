أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

التفكير قسرًا واضطرابات النوم.. علامات تنذر بالاكتئاب

Google+ Print
التفكير قسرًا واضطرابات النوم.. علامات تنذر بالاكتئاب التفكير قسرًا واضطرابات النوم.. علامات تنذر بالاكتئاب

أرشيفية

قالت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي والأمراض النفسجسدية وطب الأعصاب إن بعض العلامات تنذر بالإصابة بالاكتئاب، مثل عدم الشعور بالسعادة تجاه أي شيء والمعاناة من الإرهاق باستمرار واضطرابات النوم والشعور بالآلام وإمعان التفكير بشكل قسري.

وأضافت الجمعية أن المريض لا يدرك في الغالب أنه يعاني من اكتئاب، وهو ما يتسبب في عدم خضوعه للعلاج. لذا ينبغي على الأصدقاء أو الأقارب الانتباه إلى هذه الأعراض في حال استمرارها لفترة طويلة وتشجيع المريض على استشارة طبيب نفساني للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا