التفكير قسرًا واضطرابات النوم.. علامات تنذر بالاكتئاب

قالت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي والأمراض النفسجسدية وطب الأعصاب إن بعض العلامات تنذر بالإصابة بالاكتئاب، مثل عدم الشعور بالسعادة تجاه أي شيء والمعاناة من الإرهاق باستمرار واضطرابات النوم والشعور بالآلام وإمعان التفكير بشكل قسري.

وأضافت الجمعية أن المريض لا يدرك في الغالب أنه يعاني من اكتئاب، وهو ما يتسبب في عدم خضوعه للعلاج. لذا ينبغي على الأصدقاء أو الأقارب الانتباه إلى هذه الأعراض في حال استمرارها لفترة طويلة وتشجيع المريض على استشارة طبيب نفساني للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.