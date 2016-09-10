عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بمطار برج العرب

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي إن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار برج العرب بعد تحسن مستوى الرؤية ،وانخفاض حدة الضباب .

وأضافت المصادر أن رحلتي «إير كايرو» رقم 502 والقادمة من الكويت، ورحلة «فلاي ناس» رقم 579 والقادمة من جدة، قد اضطرتا للهبوط بمطار القاهرة بدلًا من برج العرب، كما أنهما أقلعا منذ قليل عائدين إلى المطار بعد تحسن مستوي الرؤية هناك .

وكان قائدا الطائرتين اضطرا للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة بدلا من برج العرب بسبب انخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حدة الضباب أمام قائدي الطائرات.