أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بمطار برج العرب

Google+ Print
عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بمطار برج العرب عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بمطار برج العرب

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي إن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار برج العرب بعد تحسن مستوى الرؤية ،وانخفاض حدة الضباب .

وأضافت المصادر أن رحلتي «إير كايرو» رقم 502 والقادمة من الكويت، ورحلة «فلاي ناس» رقم 579 والقادمة من جدة، قد اضطرتا للهبوط بمطار القاهرة بدلًا من برج العرب، كما أنهما أقلعا منذ قليل عائدين إلى المطار بعد تحسن مستوي الرؤية هناك .

وكان قائدا الطائرتين اضطرا للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة بدلا من برج العرب بسبب انخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حدة الضباب أمام قائدي الطائرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا