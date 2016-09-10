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إحالة رئيس قرية بقنا للتحقيق لعدم رى أشجار مبادرة حلوة يا بلدى

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إحالة رئيس قرية بقنا للتحقيق لعدم رى أشجار مبادرة حلوة يا بلدى إحالة رئيس قرية بقنا للتحقيق لعدم رى أشجار مبادرة حلوة يا بلدى

>قنا - هند المغربى

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نقل رئيس قرية دندرة وإحالته للتحقيق لعدم اهتمامه برى الأشجار التى تم زراعتها خلال مبادرة حلوة يا بلدى، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مقصر فى عمله، جاء ذلك خلال جولة تفقدية بقرية دندرة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها الوحدة القروية للحفاظ على الإنجازات التى تحققت خلال المبادرة .

 

كما قام "الهجان" بجولة تفقدية لشوارع مدينة قنا وجه خلالها المسئولين بإزالة المطبات الصناعية أمام مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، وإعادة إنشائها طبقا للمواصفات السليمة، معطيا تعليماته للأجهزة التنفيذية بمدينة قنا بالاهتمام بالنظافة وإزالة تراكمات القمامة بالشوارع الداخلية للمدينة والاهتمام برى الأشجار باستمرار، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى. 

 

تفقد أيضا محافظ قنا أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خط طرد الصرف الصحى بمدينة العمال، معطيا تعليماته لرئيس مدينة قنا بالبدء فى أعمال الرصف والتشجير فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


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