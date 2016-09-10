قبول طلبات أكثر من 100 ألف مواطن من المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جار حاليًا الانتهاء من فرز طلبات المواطنين المتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن على مستوى كافة محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، والذين بلغ عددهم 375 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من فرز طلبات المواطنين المتقدمين على الوحدات الجاهزة للتسليم «الكراسة الحمراء» والذين بلغ إجمالي عددهم 133264مواطنًا وتم قبول عدد 105773 منهم والباقي لم تنطبق عليه شروط التقديم.

وأوضح مدبولي أنه جاري مراجعة وفرز الملفات المتعلقة بالوحدات التي سيتم تسليمها خلال عام بنفس الإعلان «الكراسة الزرقاء»، لافتًا إلى أنه وصل عدد المتقدمين عليها 242174 مواطنًا وتم قبول 204869 منهم حتى الآن.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبق أن طرحت في شهر أبريل الماضي نصف مليون وحدة سكنية «ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2»، منها 100 ألف وحدة جاهزة للتسليم بعدد 130 مشروعًا على مستوي 24 محافظة، وعدد 400 ألف وحدة للتسليم خلال سنة بعدد 95 مشروعًا على مستوى 27 محافظة.

وأوضحت أنه تم بالفعل إدخال 61 ألف ملف من ملفات الوحدات الجاهزة للتسليم «الكراسة الحمراء» على نظام العمل الآلي للصندوق وإرسال 52 ألف ملف منهم لشركات الاستعلام لإجراء الاستعلام الميداني على مقر العمل ومقر السكن، والتأكد من صحة ما جاء بأوراق العملاء، وذلك تمهيدًا لتحويل المقبولين منهم للبنوك الممولة لدراستهم ومنح التمويل للمقبولين ائتمانياً منهم.

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إلى أن الصندوق سيقوم قريبا بنشر بيان بأسماء كل من العملاء المقبولين والمنطبق عليهم الشروط والعملاء غير المقبولين على موقعه الإليكتروني «www.mff.gov.eg » حتى يتمكن كافة المتقدمين من معرفة موقفهم بالمشروع دون التوجه لمقر الصندوق، توفيرًا للجهد والوقت، وتيسيرًا على العملاء.

من ناحية أخرى أوضحت مي عبد الحميد أنه يتم حاليًا مراجعة ملفات المستبعدين من الفرز مرة أخرى للتأكد من عدم إمكانية ضمهم للمقبولين سواء بسبب تجاوز الدخل أو السن أو سبق الاستفادة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في إدخال ملفات العملاء المقبولين المتقدمين على الوحدات التي سيتم تسليمها خلال عام «الكراسة الزرقاء» بعد إجازة عيد الأضحي بأسبوع على الأكثر.

وأضافت أن إدارة الصندوق تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء التي يوفرها الصندوق حتى تتلاءم مع احتياجات المواطنين، لافتة إلى أنه تم 6 وسائل لخدمة العملاء والتواصل معهم حيث جاءت الوسيلة الأولى من خلال تحسين الخدمة المقدمة من مركز الاتصالات من خلال زيادة سعة خطوط التليفونات، وزيادة عدد مستقبلي المكالمات ليصل إلى 75 موظفا بحيث يتم استقبال ما بين 6000 إلى 8000 مكالمة في اليوم بمعدل رد لا يقل عن 90% من المكالمات التي ترد لمركز الاتصالات على الأرقام الحالية، وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء على مدار أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن مركز الاتصالات الخاص بالصندوق تلقى منذ بداية تقديم الخدمة ما يزيد على مليون ونصف مليون مكالمة تليفونية، و120 ألف شكوى يتم إرسالها عن طريق البريد الإليكتروني ويتم الرد عليهم بنسبة 100%.

وأوضحت أن الوسيلة الثانية تمثلت في فتح مكاتب جديدة لخدمة كافة عملاء الصندوق المتقدمين على كل من مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان القومي ومشروعات القطاع الخاص لمحدودي الدخل، بمقار كل من جهاز مدينة السادات، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة ومقر الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وذلك إضافة للمقر الحالي لخدمة العملاء بجهاز مدينة 15 مايو.

أما الوسيلة الثالثة لتحسين أساليب التواصل مع المواطنين فكانت من خلال إنشاء مجموعة من الرسائل النصية على نظام العمل الآلي للصندوق يبلغ عددها 9 رسائل نصية تمثل المراحل المختلفة التي يتم اتخاذ قرار أثناءها بشأن طلب العميل، بحيث يتم إرسال رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص بالعميل المسجل بالنظام عند مرور ملفه بمرحلة تتطلب موافاة العميل بمعلومات تفيد موقف طلبه بالقبول أو الرفض، سواء كان بخصوص قرار الاستعلام أو قرار جهات التمويل أو قرار التخصيص، والوسيلة الرابعة تمثلت في تطوير أسلوب التعامل مع الشكاوي والتظلمات وإعادات الاستعلام حيث تم استحداث طريقة جديدة لاستقبالها من خلال بريد إليكتروني خاص بالصندوق بعد استعلام المواطن عن حالته من خلال مركز خدمة العملاء، وتحديد نوع المشكلة، سواء كانت تظلما أو إعادة الاستعلام، حيث يقوم موظفو الصندوق باستقبال ما يزيد على 400 طلب يوميًا يتم التعامل معها وإفادة العميل خلال 48 ساعة بنتيجة الطلب من خلال رسالة نصية يتم إرسالها على هاتفه المحمول، تتضمن قبول الطلب من عدمه، وفي حالة القبول يتم دفع مقابل إعادة الاستعلام عن طريق الدفع الإليكتروني في أقرب فرع بنك يتم إبلاغه به من خلال مركز خدمة العملاء، وقد جاءت تلك الخطوة تيسيرًا على المواطنين لعدم إضطرارهم للحضور لمقر الصندوق من مختلف أنحاء الجمهورية لإجراء إعادة الاستعلام أو التظلم على موقفهم.

وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة فهي تتلخص في نشر البيانات الخاصة بالعملاء الموجودين بالأولويات على مستوى كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي على موقع الصندوق الإليكتروني وهو www.mff.gov.eg. أما الوسيلة السادسة والأخيرة فهى أنه تم التعاقد لتقديم خدمة للاستعلام عن طريق إرسال العملاء لرسائل نصية لرقم تليفون 1124حيث يتم الرد على العميل بالموقف الحالي لطلبه والإجراء المطلوب منه.