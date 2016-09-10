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على طريقة الحضري (5) - عن خطف مركز شوبير.. والجوهري أراد ترحيلي من بوركينا

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على طريقة الحضري (5) - عن خطف مركز شوبير.. والجوهري أراد ترحيلي من بوركينا على طريقة الحضري (5) - عن خطف مركز شوبير.. والجوهري أراد ترحيلي من بوركينا

في وجود أحمد شوبير، لم يكن طريق عصام الحضري للتشكيل الأساسي للأهلي مفروشا بالورد لكنه بنهاية الموسم الأول بات أساسيا، أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

وتحدث في الحلقة الثانية عن الاستدعاء الأول لمنتخب ومقابلة حسام حسن الذي كان يحلم بصورة معه. ( شاهد الحلقة )

وفي الحلقة الثالثة، كشف لنا الحضري عن كواليس انتقاله إلى الأهلي قبل نهاية عقده مع دمياط. ( شاهد الحلقة )

ولم تخل الحلقة الرابعة من المواقف الكوميدية التي قابلت الحضري في رحلته إلى معسكر الأهلي في ألمانيا، واللقاء الأول بأحمد شوبير. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، ويحكي لنا الحضري عن طريقه الصعب نحو التشكيل الأساسي للأهلي على حساب شوبير، وأزمة مع محمود الجوهري مدرب منتخب مصر كادت تتسبب في ترحيله من بوركينا فاسو عام 1998.

شاهد الحلقة

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فيديو اليوم السابع

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