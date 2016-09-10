أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ قنا يحيل رئيس قرية «دندرة» للتحقيق لهدم اهتمامه بري الأشجار

Google+ Print

14329411_1213387055393839_593939215_o

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا نقل رئيس قرية دندرة، وإحالته للتحقيق، لعدم اهتمامه بري الأشجار التي تم زراعتها خلال مبادرة «حلوة يا بلدي»، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي مقصر في عمله.
> جاء ذلك خلال جولة تفقدية بقرية دندرة لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة القروية للحفاظ على الانجازات التي تحققت خلال المبادرة .

كما قام الهجان بجولة تفقدية لشوارع مدينة قنا وجه خلالها المسئولين بإزالة المطبات الصناعية أمام مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وإعادة انشائها طبقًا للمواصفات السليمة، معطيًا تعليماته للأجهزة التنفيذية بمدينة قنا بالاهتمام بالنظافة وإزالة تراكمات القمامة بالشوارع الداخلية للمدينة، والاهتمام بري الأشجار باستمرار للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

كما تفقد أيضًا المرحلة الثالثة والأخيرة من خط طرد الصرف الصحي بمدينة العمال، موجهًا رئيس مدينة قنا بالبدء في أعمال الرصف والتشجير فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

14315990_1213387042060507_344114611_o 14315685_1213387062060505_233968586_o 14285751_1213387065393838_213838001_o

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا