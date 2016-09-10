محافظ قنا يحيل رئيس قرية «دندرة» للتحقيق لهدم اهتمامه بري الأشجار

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا نقل رئيس قرية دندرة، وإحالته للتحقيق، لعدم اهتمامه بري الأشجار التي تم زراعتها خلال مبادرة «حلوة يا بلدي»، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي مقصر في عمله.

> جاء ذلك خلال جولة تفقدية بقرية دندرة لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة القروية للحفاظ على الانجازات التي تحققت خلال المبادرة .

كما قام الهجان بجولة تفقدية لشوارع مدينة قنا وجه خلالها المسئولين بإزالة المطبات الصناعية أمام مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وإعادة انشائها طبقًا للمواصفات السليمة، معطيًا تعليماته للأجهزة التنفيذية بمدينة قنا بالاهتمام بالنظافة وإزالة تراكمات القمامة بالشوارع الداخلية للمدينة، والاهتمام بري الأشجار باستمرار للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

كما تفقد أيضًا المرحلة الثالثة والأخيرة من خط طرد الصرف الصحي بمدينة العمال، موجهًا رئيس مدينة قنا بالبدء في أعمال الرصف والتشجير فور الانتهاء من أعمال الصيانة.