وصول مساعدات روسية إلى سكان حلب

أفاد مركز المصالحة الروسى فى سوريا بأن العسكريين الروس قاموا بإيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب السورية.

وأوضح المركز- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه تم توزيع حوالى 3 أطنان من المساعدات الغذائية على العائلات واللاجئين فى الأحياء الشرقية من مدينة حلب.

وكان العسكريون الروس قد سلموا خلال الأسبوع الماضى 6 أطنان من المساعدات الإنسانية للأيتام من الأطفال السوريين فى مدينة حلب المحاصرة.

يشار إلى أن السلطات السورية تعمل مع روسيا لتنفيذ عمليات إنسانية فى حلب يتم خلالها فتح ممرات إنسانية عدة لفسح مجال المغادرة أمام جميع المواطنين الراغبين بترك الأحياء الشرقية للمدينة.