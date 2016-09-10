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طائرات التحالف تقصف مواقع للمليشيات بمديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية

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طائرات التحالف تقصف مواقع للمليشيات بمديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية طائرات التحالف تقصف مواقع للمليشيات بمديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية


> قصفت طائرات دول التحالف العربى، صباح اليوم السبت، مواقع لمليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب اليمن الحدودية مع ، ودمرت لهم دبابة ومدفعين فى منطقتى الخضراء والحجاورة غرب حرض.

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة الخامسة العسكرية أن الطائرات استهدفت أيضا مخزن أسلحة تابعا للمليشيات فى مديرية ميدى الساحلية على البحر الأحمر ووقعت انفجارات شديدة واشتعلت النيران فى المخزن.

وأوضح أن المعارك بين القوات الحكومية والمليشيات اشتدت فى جبهتى حرض وميدى منذ مساء أمس وأسفرت عن مقتل 20 من عناصرهم فى ميدى، كما تم أسر عدد منهم فى حجة وسط انهيارات فى صفوفهم وهروب لعناصرهم مخلفين وراءهم قتلاهم.

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