أهالي قرية بالأقصر يحتجون علي الاستيلاء علي أرض مخصصة لبناء مجمع المدارس‎

تجمهر عدد من أهالي قرية الروافعة التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر، مساء الجمعة، أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا علي استيلاء أشخاص علي قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس.

وقال الأهالي المحتجون أن أشخاصا استولوا علي قطعة الأرض المخصصة لبناء مجمع المدارس وسط صمت وتراخي مسئولي الجهات المعنية رغم الحاجة الملحة لإنشاء مدرسة بالقرية التي تعاني نقصا في مختلف الخدمات والمرافق.

واستقبل محمد بدر محافظ الأقصر ممثلين عن الأهالي المحتجين في مكتبه بديوان عام المحافظ للاستماع لشكواهم.