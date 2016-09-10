مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار قنبلة أمام أحد المساجد شرق أفغانستان

ذكر مسؤول أفغاني، اليوم السبت، أن مدنياً قتل وأصيب آخر، نتيجة لانفجار قنبلة في إقليم “نانجارهار” شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني إن الانفجار وقع، حوالي السادسة صباح اليوم السبت، أمام مسجد “بزازي” في مدينة جلال آباد، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء.

وأكد رئيس المستشفى الإقليمي، تلقي مصابين من الموقع. وأحدهما لقي حتفه متأثراً بجراحه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن السلطات غالباً ما تلقي باللوم على طالبان في تلك الهجمات.