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قوات الأمن تلقي القبض علي 7 أشخاص عقب مشاجرة في بني سويف‎

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قوات الأمن تلقي القبض علي 7 أشخاص عقب مشاجرة في بني سويف‎ قوات الأمن تلقي القبض علي 7 أشخاص عقب مشاجرة في بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

ألقت قوات الشرطة ببني سويف القبض علي 7 أشخاص في فض مشاجرة نشبت أمس بين عائلتين بقرية الصعايدة التابعة لمركز سمسطا غرب المحافظة .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطاراُ أمس الجمعة من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بنشوب مشاجرة بين ” مساعد ،ع،ص ” و” حامد ،ي،ح” وشقيقة ” أحمد” إستخدم فيها الطوب والعصي ومحاولة لإشعال منازل البعض بالنيران ، مما اسفر عنها إصابة الطرف الاول وتم إحالتة بإصابات بالغة لمستشفي سمسطا المركزي
> وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة وفرضت كردوناً أمنيا حول منازل اطراف المشاجرة وألقت القبض علي 7 منهم منعاً لتجدد الإشتباكات.

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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