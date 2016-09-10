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لافروف وكيري يقدمان الفودكا والبيتزا للصحافيين في جنيف

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لافروف وكيري يقدمان الفودكا والبيتزا للصحافيين في جنيف لافروف وكيري يقدمان الفودكا والبيتزا للصحافيين في جنيف

قدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ليل الجمعة السبت زجاجتي فودكا للصحافيين الذين كانوا ينتظرون نتائج المفاوضات الماراثونية التي يجريها مع نظيره الأمريكي جون كيري حول سوريا في جنيف.

وحوالي الساعة 23,30 (21,30 ت غ)، وقبل انتهاء المفاوضات، ولحظة وصول نصف دزينة من البيتزا إلى 60 صحافيا في القاعة المخصصة لهم داخل الفندق الذي يستضيف المحادثات، دخل لافروف شخصيا حاملا زجاجتين من الفودكا الروسية.

وقال بملامح جدية للصحافيين “البيتزا من الوفد الأمريكي، نحن نأتي بالفودكا”.

وقد أعلن وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف في وقت متأخر يوم الجمعة عن التوصل إلى خطة لإرساء هدنة تبدأ نهاية الأسبوع الحالي في سوريا، سيسفر صمودها عن تعاون عسكري بين البلدين.

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