عضو لجنة المحليات بالبرلمان: الانتخابات لن تجرى قبل نهاية عام 2017

قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الوفد وعضو لجنة المحليات بمجلس النواب، إن تأخير موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية أثر على تحركات الأحزاب بالمحافظات والتربيطات التى كانت تجرى على خلفية اقتراب موعد الانتخابات حسبما أعلن الرئيس مطلع العام الجارى.

وأكد فؤاد خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى قبل نوفمبر 2017 إن لم يكن عام 2018، مشيرًا إلى أن إرجاء الموعد أثر على عمليات التربيطات لبعد المسافة الزمنية بين الحديث الآنى وموعد الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أن أعضاء مجلس النواب أشد الفئات تضررًا من تأخير إجراء انتخابات المجالس المحلية، نظرًا لمطالبة أهالى الدوائر عضو مجلس النواب بدور عضو المجلس المحلى، لافتًا إلى أن الأحزاب لا تقوم بأى دور خلال الوقت الراهن سوى ملء استمارات للراغبين فى الترشح على مقاعد المجالس المحلية.