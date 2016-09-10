منتجات الألبان سلاحك لمقاومة حروق الشمس

كشفت دراسة طبية حديثة فعالية منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي في توفير شعور سريع بالراحة للألام الناجمة عن حروق الشمس.

وأوضحت الأبحاث أن اللبن البارد يعد الحل السريع للتخلص من آلام الحرقان الناجم عن حروق الشمس بل ويعد خيارا منخفض التكاليف سهل المنال في كل بيت.

وأوضحت الأبحاث أن غسل الوجه واليدين وجميع أجزء الجسم المصابة بالماء البارد وتعريضها للهواء الجاف قليلا يعمل على ترطيب الجزء المصاب ثم وضع قطع من الثلج مع لفها بقطعة قماش نظيفة ثم وضعها في قليل من اللبن ليتم وضعها لنحو 15 دقيقة يساعد أيضا في التخلص من الشعور بالحرقان.