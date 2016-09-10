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مغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد تحلق في سماء العالمية

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مغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد تحلق في سماء العالمية مغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد تحلق في سماء العالمية

فاطمة سعيد

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC اختيار مغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد ضمن أفضل 6 مغنيين شباب، وذلك للمشاركة في برنامج “New Generation Artists”، والذي يقدم المبدعين الأكثر تميزا من الموسيقيين الشباب، وذلك في الفترة بين عامي 2016-2018. يشارك في البرنامج أيضاً مواهب من النرويج وإنجلترا وهولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل الفنانة الشابة إنطلاقها من نجاح لآخر، باختيارها للغناء على مسرح واحدة من أهم دور الأوبرا في العالم “أوبرا لاسكالا” في ميلانو لتقدم بامينا الشخصية الرئيسية في أوبرا موتسارت “الناي السحري” بقيادة المايسترو آدم فيشر، وإخراج بيتر شتاين، وذلك خلال الشهر الجاري.

بدأت فاطمة سعيد تعلم الغناء الأوبرالي في عمر 14 عاما تحت إشراف مغنية الأوبرا المصرية د. نيفين علوبة، وواصلت بعدها دراسة الغناء في مدرسة هانز ايسلر للموسيقى في برلين تحت إشراف الفنانة ريناتا فالتين. لتبدأ إنطلاقتها في 2011 بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة شومان العالمية للغناء، لتنال بعدها الجائزة الكبرى بالإضافة لجائزة الجمهور في مسابقة ليل جنسور للأصوات، وذلك عام 2012 بإسطنبول. كما نالت فاطمة سعيد جائزة فيرونيكا دن للغناء في أيرلندا في يناير الماضي.

ومن أهم إنجازاتها هو تمكنها من الالتحاق بأحد أهم أكاديميات الغناء في العالم “أكاديمية لاسكالا” في ميلانو، كأول مصرية تحوز تلك الفرصة، تلك الأكاديمية التي تعود إليها اليوم لتقف للغناء على مسارحها. ولاشك أن إنجازات فاطمة سعيد في هذه السن إنما هي نتيجة لموهبة خاصة جداً تدعمها شخصية متفانية في فن الغناء الأوبرالي.

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