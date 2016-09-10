منى زكي تهنيء حلمي ودنيا سمير غانم على فيلم «لف ودوران»

هنأت الفنانة منى زكي زوجها الفنان أحمد حلمي ونجوم فيلم “لف ودوران” المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، وهم كل من دنيا سمير غانم وصابرين وبيومي فؤاد وجميلة عوض.

ونشرت “منى” البرومو الدعائي للفيلم وعلقت قائلة: “مبروك و ربنا يوفقكم إنشالله.. فيلم العيد لف ودوران”.

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فيلم “لف ودوران” بطولة أحمد حلمى، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومى فؤاد، جميلة عوض، وعدد من الوجوه الشابة، وتأليف منة فوزى إخراج خالد مرعى، وإنتاج وليد صبرى، وهو بمثابة عودة أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم “صنع فى مصر” عام 2014.