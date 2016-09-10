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بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة.. وسيارات إسعاف لنقل غير القادرين

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بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة.. وسيارات إسعاف لنقل غير القادرين بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة.. وسيارات إسعاف لنقل غير القادرين

أرشيفية

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، بدء تصعيد حجاج القرعة اليوم السبت إلى منطقة المشاعر المقدسة، استعدادا لآداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف بعرفات الله غدا الأحد.

وقال اللواء ماهر – في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة صباح اليوم السبت – إن حجاج بعثة القرعة بدأوا اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم في التصعيد مباشرة إلى منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعملية تصعيد الحجيج إلى المشاعر المقدسة في رد واحد; حيث تم تجهيز نحو 430 حافلة حديثة مكيفة لتصعيد حجاج بعثة القرعة.

وفي السياق ذاته، أعلن اللواء ماهر أنه سيتم تصعيد الحجاج المصريين المحجوزين بالمستشفيات غدا إلى صعيد عرفات الطاهر; لأداء الركن الأعظم من الحج; وذلك بعد التنسيق مع السلطات السعودية على تصعيدهم من المستشفيات إلى عرفات الله بواسطة سيارات الإسعاف، وإعادتهم مرة أخرى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أن جميع أعضاء بعثة القرعة يواصلون الليل بالنهار بمنطقة المشاعر المقدسة، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وضمان قيامهم بتأدية المناسك في سهولة ويسر; وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

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