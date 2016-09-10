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الولايات المتحدة وروسيا تعلنان عن خطة للهدنة في سوريا

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الولايات المتحدة وروسيا تعلنان عن خطة للهدنة في سوريا الولايات المتحدة وروسيا تعلنان عن خطة للهدنة في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم السبت في ختام مفاوضات ماراثونية مع نظيره الروسي في جنيف، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على خطة لإرساء هدنة في سوريا تبدأ اعتبارا من ليل الأحد الإثنين.

وأوضح كيري إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بدء سريان الهدنة ليل الأحد الإثنين يتزامن مع عيد الأضحى.

وأضاف أنه في حال صمدت هذه الهدنة “أسبوعا”، فإن القوات الأمريكية ستوافق على التعاون مع الجيش الروسي في سوريا.

وتدعو موسكو منذ فترة طويلة إلى تعاون مماثل، رغم أن الولايات المتحدة وروسيا تدعمان طرفين متضادين في النزاع الذي أودى بأكثر من 290 ألف شخص منذ العام 2011.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن “الولايات المتحدة وروسيا تعلنان خطة، نأمل، بأن تسمح بالحد من العنف” وفتح الطريق أمام “سلام عن طريق التفاوض وانتقال سياسي في سوريا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة موافقة على القيام بخطوة إضافية لأننا نعتقد أن لدى روسيا وزميلي (لافروف) القدرة للضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد لإنهاء النزاع والذهاب إلى طاولة المفاوضات”.

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