طقس اليوم مائل للحرارة رطب شمالاً .. والقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.