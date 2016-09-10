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محافظ المنيا يزور جمعية الشبان المسلمين

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محافظ المنيا يزور جمعية الشبان المسلمين محافظ المنيا يزور جمعية الشبان المسلمين

زار محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي يوم الجمعة جمعية الشبان المسلمين في إطار جولاته على كافة المؤسسات والمراكز الخدمية للتعرف عليها ميدانيا، والتواصل مع أهالي المحافظة.

وأكد البديوي – خلال لقاءه بفريق كرة القدم بالجمعية – أن ستبني بسواعد هؤلاء الشباب وعلينا الاهتمام بهم وتوفير كافة الظروف المناسبة للإبداع والابتكار، لافتا إلى أن الرياضة تمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم إلى جانب التمسك بالأخلاقيات الحميدة.

والتقى المحافظ، برئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس أحمد الحسيني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، واستمع لشرح حول أنشطة وخدمات الجمعية وأكد حرصه على التواصل مع كافة أطياف المجتمع في المحافظة والتعرف على كافة المؤسسات والخدمات التي تقدمها عن قرب.

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