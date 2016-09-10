افتتاح معرض الأثاث الصيني الدولي في شنغهاي

افتتح معرض الأثاث الصيني الدولي الـ 38 أبوابه رسميا يوم 7سبتمبر في مركز المعارض والمؤتمرات الوطني في هونغياو بشنغهاي، متضمنا مشاركة ما مجموعه 2،000 عارض في جميع مجالات الأثاث.

ويعرض معرض الأثاث الصيني الدولي (شنغهاي) الأثاث المنزلي والأثاث المكتبي والديكورات المنزلية والأقمشة المنزلية والأثاث الخارجي وأثاث الاسترخاء فضلا عن الماكنات والمواد الأولية في المعرض الذي سيستغرق أربعة أيام، مركزا بصورة خاصة على الأثاث حسب الطلب والاتجاهات الحديثة في الأثاث.

وقد أثبت حدث الشراكة التجارية المموضع جيدا الذي يقدمه معرض الأثاث الصيني الدولي (شنغهاي) أنه مثمر للغاية، مقدما العون لكل من الموردين والمشترين العالميين في التوصل إلى اتفاقات وإتمام الصفقات التجارية بصورة أكثر سهولة.

وقد وقعت الشركة مصنعة الأثاث التي مقرها شنجن، زيويو،على طلبية كبيرة من مشتر هندي في اليوم الأول من المعرض.

وقال شويوان هو،نائب رئيس مركز العلامة التجارية،أتش تي أل الصيني “إن معرض الأثاث الصيني الدولي(شنغهاي) يوفر لنا منصة عالية الجودة للوصول إلى عدد أكبر من المشترين المحتملين. لقد وصلنا ما يزيد على 70 موزعا محليا خلال يومين، وهو رقم أفضل من المتوقع.”

وبالإضافة إلى العرض الشامل لأحدث المنتجات، يستضيف معرض الأثاث الصيني الدولي (شنغهاي) أيضا أكثر من 40 فعالية في الموقع بما في ذلك معرض تصميم إيست وجناح أوفيس لايف ذيم، فضلا عن عقد سلسلة من المنتديات العالمية تضم كبار قادة الصناعة مثل منتدى الرؤساء التنفيذيين في صناعة الأثاث الصينية وحوار بين العمارة الحديثة والفنون العامة، وتحليل سوق الخشب الصيني وأكثر من ذلك.

ويضم معرض الأثاث الصيني أيضا المصممين والمهندسين المعماريين المشهورين دوليا بمن في ذلك المهندس المعماري الأميركي كامبيون بلات والفنان الإسباني كريستوبال، الذين ينضمان للعارضين والزوار لتبادل أفكارهم ورؤيتهم لمستقبل صناعة الأثاث.

وفي الوقت نفسه، سيتم عقد فعالية جوائز بيناكل، والمعروفة باسم جوائز الأوسكار للأثاث الأمريكية، التي تطلق أول جولة لها في الصين بعرض افتتاحي في معرض الأثاث الصيني الدولي الثامن والثلاثين.

وستستضيف الولايات المتحدة جناحا رسميا في معرض الأثاث للعام 2017 في الخريف المقبل.

وحول معرض الأثاث الصيني الدولي كأول وأكبر معرض أثاث في الصين، سيتم تنظيم معرض الأثاث الصيني الدولي ال 38 من قبل مركز الصين للتجارة الخارجية (المجموعة)، جمعية أثاث غوانغدونغ، وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الصناعية الخفيفة والحرف اليدوية والتي تستضيفها الشركة العامة لمعرض جوانغشو للتجارة الخارجية.