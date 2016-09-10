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اليوم..الأهلى يواجه الشرقية وديًا استعدادا لافتتاح الدوري

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اليوم..الأهلى يواجه الشرقية وديًا استعدادا لافتتاح الدوري اليوم..الأهلى يواجه الشرقية وديًا استعدادا لافتتاح الدوري

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الشرقية ودياً مساء اليوم السبت، على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني تجارب الفريق الودية تحت قيادة حسام البدري استعداداً للموسم الجديد.

كان الاهلي قد خاض مرانه الجماعي امس وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى فريقين وشهد منافسة قوية وروح عالية في إطار الاستعداد لبداية الدوري للموسم الجديد.

وحرص حسام البدري المدير الفني للأهلي على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل إعطاء بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح مباريات بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 17 سبتمبر الجاري على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

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