أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنرال موتورز تسحب أكثر من 4 ملايين مركبة في أنحاء العالم

Google+ Print
جنرال موتورز تسحب أكثر من 4 ملايين مركبة في أنحاء العالم جنرال موتورز تسحب أكثر من 4 ملايين مركبة في أنحاء العالم

تقوم شركة السيارات الأمريكية جنرال موتورز بسحب أكثر من 4 ملايين مركبة من انتاجها في أنحاء العالم بسبب عيب في برنامج أدى لحادثة وفاة على الأقل.

وتقول الشركة إن العيب نادر، ولكنه قد يؤدي لمنع عمل وسائد الهواء وحزام الأمان من العمل لدى وقوع .

وسيتم سحب الشاحنات والعربات وسيارات الدفع الرباعي موديلات 2014 – 2017.

وقالت الشركة إنها ستتصل بالعملاء وستقوم بتحديث البرنامج مجانا.

وأعلنت جنرال موتورز، ومقرها في ديترويت، أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير مادي عليها.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة الطرق الجمعة إن 3.6 مليون عربة من بين 4.3 مليونا توجد في الولايات المتحدة.

وتقول الشركة إن العيب يتعلق بوحدة الاستشعار والتشخيص ففي حالات نادرة لا تعمل مما يعني عدم استجابة وسائد الهواء لدى وقوع حوادث.

المركبات التي يتم استدعاؤها هي:
> - 2014 – 2016 بويك لاكروس، شيفورليه إس إس، شيفورليه سبارك إي في
> - 2014- 2017 بويك إنكور، جي إم سي سييرا 1500، شيفورليه كورفيت، شيفورليه تراكس، سيارات الشرطة شيفورليه كابريس، شيفورليه سيلفرادو 1500
> - 2015 -2017 شيفورليه تاهو، شيفورليه سوبربان، شيفورليه سيلفرادو إتش دي، جي إم سي يوكون، جي إم سي يوكون إكس إل، جي إم سي سييرا إتش دي، كاديلاك إسكالاد، كاديلاك إسكالاد إي إس في.
> وفي 2014 سحبت الشركة 2.6 مليون عربة لعيب في مفتاح الإشعال يعطل أكيس الهواء، ودفعت تعويضات عن 124 حالة وفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة