جنرال موتورز تسحب أكثر من 4 ملايين مركبة في أنحاء العالم

تقوم شركة السيارات الأمريكية جنرال موتورز بسحب أكثر من 4 ملايين مركبة من انتاجها في أنحاء العالم بسبب عيب في برنامج أدى لحادثة وفاة على الأقل.

وتقول الشركة إن العيب نادر، ولكنه قد يؤدي لمنع عمل وسائد الهواء وحزام الأمان من العمل لدى وقوع حوادث.

وسيتم سحب الشاحنات والعربات وسيارات الدفع الرباعي موديلات 2014 – 2017.

وقالت الشركة إنها ستتصل بالعملاء وستقوم بتحديث البرنامج مجانا.

وأعلنت جنرال موتورز، ومقرها في ديترويت، أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير مادي عليها.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة الطرق الجمعة إن 3.6 مليون عربة من بين 4.3 مليونا توجد في الولايات المتحدة.

وتقول الشركة إن العيب يتعلق بوحدة الاستشعار والتشخيص ففي حالات نادرة لا تعمل مما يعني عدم استجابة وسائد الهواء لدى وقوع حوادث.

المركبات التي يتم استدعاؤها هي:

> - 2014 – 2016 بويك لاكروس، شيفورليه إس إس، شيفورليه سبارك إي في

> - 2014- 2017 بويك إنكور، جي إم سي سييرا 1500، شيفورليه كورفيت، شيفورليه تراكس، سيارات الشرطة شيفورليه كابريس، شيفورليه سيلفرادو 1500

> - 2015 -2017 شيفورليه تاهو، شيفورليه سوبربان، شيفورليه سيلفرادو إتش دي، جي إم سي يوكون، جي إم سي يوكون إكس إل، جي إم سي سييرا إتش دي، كاديلاك إسكالاد، كاديلاك إسكالاد إي إس في.

> وفي 2014 سحبت الشركة 2.6 مليون عربة لعيب في مفتاح الإشعال يعطل أكيس الهواء، ودفعت تعويضات عن 124 حالة وفاة.