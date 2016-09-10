توزيع هدية مؤسسة محمد بن راشد الخيرية لأيتام أثيوبيا

أشرفت سفارة الدولة لدى أثيوبيا على مشروع توزيع هدية عيد الأضحى المبارك، المقدم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والذي أقيم في الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر الجاري، في العاصمة أديس أبابا.

وحضر الفعاليات، غازي عبدالله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا، المندوب الدائم للدولة لدى الاتحاد الأفريقي.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 100 ألف درهم، وزعت على عدد من المراكز ودور الأيتام والمحتاجين، ومرضى سرطان الأطفال الذين بلغ عددهم 672 طفلاً، فيما شملت الهدية ملابس وأحذية خاصة بالأطفال.

وأشاد القائمون على المراكز ودور الأيتام في أديس أبابا بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، في مساعدة الفقراء والمحتاجين.