«بيتنا مثالي» ورشة عمل في «كهرباء دبي»

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل خاصة بالمشاركين في مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنافس الإيجابي والبنّاء بين الأسر في دبي وتوفير بيئة مثالية في المنزل، إضافة إلى تكريم أفضل المنازل التي تتمتع بمعايير الأمن والسلامة العامة والصحة والحفاظ على البيئة.

وأقيمت ورشة العمل في حديقة زعبيل واحتضنتها خيمة «القراءة طاقة إيجابية»، وقدم ممثلون من الدوائر والمؤسسات الحكومية المشاركة في المبادرة شرحاً وافياً للمتنافسين المرشحين في جائزة المستهلك المثالي، حول المعايير المحددة كلٌ في مجال اختصاصه، وكيفية إجراء تقييم المنازل المشاركة.

وشملت معايير هيئة كهرباء ومياه دبي توفير 15% أو أكثر من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه للفرد والعائلة في الفاتورة الشهرية. بينما شملت معيار حكومة دبي الذكية الاستفادة من الخدمات الذكية عبر التسجيل في خدمة هويتي الإلكترونية.

وكان معيار بلدية دبي توفير جهاز قياس نسبة تلوث الهواء الداخلي، وأما معيار مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فكان الاستعداد للحالات الطارئة عبر توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنزل مع كامل معداته، والتأكد من مدى إلمام أفراد الأسرة بكيفية استخدام كل ما يوجد في داخل الصندوق.

تدابير وقائية

كما شملت معيار شرطة دبي اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب وقوع الجرائم، وكان معيار هيئة تنمية المجتمع هو فعالية الأفراد في المجتمع عبر مشاركة الأسرة في أنشطة داعمة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبالنسبة لمعيار الإدارة العامة للدفاع المدني فكان التعامل بذكاء عند مقاومة الحرائق عبر توفير طفاية حريق مناسبة بالمنزل والتأكد من معرفة جميع أفراد الأسرة بكيفية استخدامها، بينما شملت معايير هيئة الصحة في دبي الالتزام بنمط الحياة الصحية من خلال الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل دوري لحياة أفضل.

وبهذه المناسبة قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتعزيز السعادة في المجتمع، وتحقيق مبادرة دبي الذكية، فالمدينة الذكية هي التي تحقق سعادة الناس وجودة الحياة مع كفاءة استخدام الموارد وسلاسة الخدمات وتكاملها».