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مندوب اليمن بالأمم المتحدة: لن نقبل بدولة للميليشيات داخل الدولة

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مندوب اليمن بالأمم المتحدة: لن نقبل بدولة للميليشيات داخل الدولة مندوب اليمن بالأمم المتحدة: لن نقبل بدولة للميليشيات داخل الدولة

>نيويورك(أ ش أ)

شدد مندوب اليمن فى الأمم المتحدة خالد اليمانى على أن وفد الميليشيات يسعى لكسب المزيد من الوقت، أملا منهم فى أن يقبل المجتمع الدولى بوجود ميليشيات مسلحة لإدارة الحياة السياسية فى اليمن.

وأكد السفير اليمانى- فى تصريح لقناة "العربية الحدث" أوردته السبت، أن حل الأزمة اليمنية هو بالتفاوض، لافتا إلى أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل بوجود دولة داخل الدولة، أو أن تدار الدولة من قبل ميليشيات مسلحة.

أما على الصعيد الميدانى، فقد تمكن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف من السيطرة على مطار صرواح فى محافظة مأرب، فيما صد هجوما واسعا للانقلابيين على أحياء صاله وثعبات والجحملية والدعوة شرق مدينة تعز.


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