رونالدينهو يعتزل رسمياً.. فهل يتراجع كما فعل ميسي؟

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينهو Ronaldinho اعتزاله اللعب رسمياً، بعد 18 عاماً من النجاح والعالمية، حسب ما أفادت بعض المواقع والصحف العالمية.

وبهذا القرار، وضع رونالدينهو، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حداً لمسيرته بعد رحلة طوية من الألقاب سواء على صعيد الأندية أو المنتخب البرازيلي.

وقال اللاعب الاسطوري: "أرى أنه جاء الوقت المناسب لكي أعتزل كرة القدم.. أنا في سن الـ36 وقدمت الكثير.. حان الآن وقت الإعتزال".

هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل يفكر النجم منذ فترة بالإعتزال، الا أنه كان ينوي تأجيل هذه الخطوة لسنة واحدة.

وقال رونالدينهو مؤخراً: "أنا رجل عجوز الآن.. أنا في الـ36 من عمري، لم أعد في الـ26، وأنا أبحث في ما يمكنني القيام به للإحتفال بوضع حد لمسيرتي".

وأضاف حينها:"تهدف الخطة إلى أن ألعب سنة واحدة أخرى".

يشار الى ان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi أعلن مؤخراً اعتزاله اللعب الدولي وذلك في إثر إهداره واحدة من ركلات الترجيح في نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي، ليخسر بلده رابع نهائي بطولة كبرى في 9 أعوام، إلا أنه تراجع عن قراره.. فهل يعود رونالدينهو عن هذا القرار المصيري؟؟