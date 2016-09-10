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أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 - 9 - 2016

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أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 - 9 - 2016 أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 - 9 - 2016

الذهب اليوم في

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارها، خلال بداية تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 470 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 537 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 403 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 313 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3760 جنيهًا، والأوقية 1325 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 530 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 597 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 463 جنيهًا.

ورجح خبراء استقرار أسعار الذهب حتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، ليرتفع سعره بعد العيد مباشرة.

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