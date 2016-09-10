سعر الدولار اليوم السبت 10-9-2016 في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار اليوم، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم السبت 10-9-2016، بقيمة 5 قروش مقارنة بسعره أمس الجمعة .

قال مصدر مصرفي، أن سعر صرف العملة الأمريكية سجل هبوطا أمام الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية، السبت، متراجعا بقيمة 5 قروش مقارنة بالأسعار المتداولة أمس، ليسجل الدولار 12.60 جنيه مقابل 12.70 جنيه للبيع .

وواصل الدولار استقراره على مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك مقابل الجنيه المصري، مسجلا 8.85 جنيه للشراء مقابل 8.88 جنيه للبيع، وفق أحد البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم الجمعة 9/9/2016

وأكد مستوردون ومتعاملون في سوق الصرف المصرية، أن السوق الموازي للعملات الأجنبية، شهد زيادة في الطلب على العملة الأمريكية والأوروبية “اليورو”، مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، موضحين أن شركات الصرافة واصلت أمتناعها عن بيع الدولار بحجة عدم وجود سيولة كافية، وهو مؤشر على الدفع بالسوق لحالة العطش لرفع أسعار الصرف مجددا .

وذكرت تقارير إعلامية، أن خبراء الأسواق المالية والاقتصاد يرون في القرارات التي تتخذها السلطات بوقف شركات الصرافة المخالفة لقوانين الصرف، على أنها تمهيد لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه المصري، موضحين أن السعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك قد يصل إلى نحو 12.50 جنيه للبيع .

وأكدت مصادر مصرفية، أن معظم شركات الصرافة امتنعت عن بيع وشراء الدولار، نتيجة عدم استقرار سوق الصرف وتذبذب أسعار الصرف التي شهدتها السوق الموازية، في محاولة منها لانتظار حدوث ارتفاعات أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح .

وذكر مستوردون أن بعض شركات الصرافة أوقفت عمليات تداول الدولار، لحين استقرار أسعار الصرف، مشيرين إلى أن هناك تجار في السوق السوداء يتداولون الدولار بأسعار وصلت إلى 12.55 جنيها للشراء و12.75جنيها للبيع، وسط توقعات بعودة موجة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة .

فيما قال محللون ماليون، أنهم يتوقعون استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة ما بين 12.50 إلى 12.70 جنيه للبيع كأعلى سعر، حسب نسبة الطلب والمعروض من الدولار في السوق .

ومن جانبه استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، في تصريحات لوسائل الإعلام، انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق الموازي خلال هذه الفترة، نافيا ما تردده بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء حول تراجع سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نتيجة دخول الوديعة الإمارتية بقيمة مليار دولار، موضحا أنها أموال مخزونة لا تضخ في السوق ولا تصرف .

وأضاف دلاور، أن أسعار صرف الدولار في “السوق السوداء” تتأثر في حال دخول قرض أو هبة بالعملة الأمريكية، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الصرف الرسمي للورقة الخضراء، هو الحل الوحيد للقضاء على السوق غير الرسمية، مشيرا إلى أن إغلاق شركات الصرافة والحلول الأمنية، لا تعتبر حلا لأزمة الدولار في مصر .

وأشارت المصادر إلى أن المضاربات على الدولار اشتعلت بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية ، بعد تزايد الطلب على الورقة الخضراء، ليعاود الدولار الهبوط مجددا إلى المستوى الحالي في السوق الموازي .

جدير بالذكر أن السوق الموازي للعملة، شهد خلال الفترة الماضية اضطرابات في أسعار صرف العملة الأمريكية بين الارتفاع والهبوط، نتيجة تحكم المضاربين في اسعار الصرف، والسيولة النقدية للدولار في السوق .

شبكةعيونالإخبارية

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