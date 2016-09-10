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كاميرات لمراقبة الحالة المرورية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح لمنع الحوادث

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كاميرات لمراقبة الحالة المرورية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح لمنع الحوادث كاميرات لمراقبة الحالة المرورية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح لمنع الحوادث

>كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، الحالة المرورية للسيارات بمحيط عملية الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح، لإجراء أعمال إصلاحات فى الاتجاه القادم من كورنيش النيل وفى طريقه إلى المعادى و ذلك لمنع وقوع أى مرورية بمحيط الأعمال.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال ستكون بدون إجراء أى تحويلات مرورية ليلاً ونهارًا حتى الساعة السادسة صباح غدا الأحد ، و تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

 

 


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