بحث إعادة هيكلة الأسواق المركزية في رأس الخيمة

تدرس بلدية رأس الخيمة إعادة هيكلة جميع الأسواق المركزية في الإمارة، ليتم تأهيلها بشكل مناسب واستغلال جميع المحلات المتوفرة بها، مع بحث التعاون مع الدائرة الاقتصادية في إصدار تصريح نشاط لأصحاب المزارع المحلية، وعدم بيع أي منتجات مستوردة في «الشبرات» المحلية، ووضع آلية للحد من ظاهرة تعدد الأنشطة للمنشآت غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

وقامت البلدية بحملة تفتيشية على أسواق الخضروات والفواكه المحلية في كل من معيريض وسوق النخيل وسوق رأس الخيمة والدقداقة والشبرات المحلية في مناطق مختلفة بالإمارة، تم خلالها ضبط عدة مخالفات تتمثل في عدم استيفاء سيارات نقل الخضار للشروط الصحية.

وعدم وجود مغاسل لغسل الخضراوات والفواكه، وانتهاء صلاحية البطاقات الصحية وعدم نظافة المحلات، وأيضاً بيع خضروات مستوردة غير مصرح بها، فضلاً عن وجود حشرات في بعض المحلات.

نتائج الحملة

وعن نتائج الحملة أكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، نجاح الحملة على كافة المستويات، وذلك من خلال زيارة ميدانية شملت 91 محلاً لبيع الخضروات والفواكه، وأسفرت عن وجود 29 منشأة مستوفية للاشتراطات الصحية المعتمدة، وتم مصادرة كل الخضروات غير المصرح ببيعها، فضلاً عن جدولة زيارة متابعة يومية للتأكد من تطبيق المحلات المخالفة للإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وأكدت الطنيجي أن الهدف الاستراتيجي للحملة يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع من خلال الرقابة والتفتيش على الأسواق الحكومية لبيع الخضار والفواكه والتأكد من سلامة المنتج وجودته ومطابقة المواصفات القياسية المعتمدة.

خطة

أشارت شيماء الطنيجي إلى تفاصيل خطة العمل الجديدة، حيث سيتم فرض تصريح لسيارات نقل الأغذية وتصحيح وضع محلات بيع الخضار فيما يتعلق بتوصيل إمدادات المياه المستخدمة للغسيل، وإزالة «الشبرات» أو تحديد أصناف الخضروات والفواكه التي يتم عرضها بها.