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طالب يسرق خزينة شركة خاصة تعمل بها شقيقته لمروره بضائقة مالية بالبحيرة

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طالب يسرق خزينة شركة خاصة تعمل بها شقيقته لمروره بضائقة مالية بالبحيرة طالب يسرق خزينة شركة خاصة تعمل بها شقيقته لمروره بضائقة مالية بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط طالب سرق خزينة شركة خاصة تعمل بها شقيقته ظنا منه بإحتوائها على مبالغ مالية وذلك لمروره بضائقة مالية بحوش عيسى بالبحيرة .

 

كان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى من "  محمد ض س "  صاحب شركة سوبر كول للتكييف "شقة بالدور الأرضى" بمساكن التأمينات ببندر حوش عيسى ومقيم قرية نديبة دائرة مركز دمنهور بإكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالشركة من مكتبه وبداخلها كمية من إيصالات الأمانة باقى مديونيات عملاء الشركة ولم يتهم أحد بالسرقة .

 

وعلى الفور وجه اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى والنقيب أحمد كشك معاون المباحث .

 

أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة  "  محمود ش أ "  طالب ومقيم بندر حوش عيسى والذى يعمل فنى بالشركة محل الواقعة وبتقنين الإجراءات

 

تمكن العميد عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى بإشراف اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بمغافلة شقيقته "  سارة ش أ "  والتى تعمل سكرتيرة بذات الشركة والتحصل منها على المفتاح الخاص بالشركة والإستيلاء على الخزينة محل الواقعة ظنا منه بإحتوائها على مبالغ مالية وذلك لمروره بضائقة مالية تم ضبط الخزينة بإرشاده وبداخلها الإيصالات سالفة الذكر وتحرر المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابة العامة .


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