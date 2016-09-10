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رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 16 طبيبا وممرضا و3 آخرين للتحقيق

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رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 16 طبيبا وممرضا و3 آخرين للتحقيق رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 16 طبيبا وممرضا و3 آخرين للتحقيق

>الغربية – محمد عز

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إحالة  2 من رؤساء الوحدات المحلية القروية، ومدير وحدة صحية، و16 طبيبا وممرضا للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل في المواعيد الرسمية.

 

وكان رئيس المدينة  قد قام  بمرور مفاجئ يرافقه أحمد المغاورى سليمان ، مساعد رئيس المدينة، وأعضاء قسم الرقابة والمتابعة بالمجلس علي الوحدات المحلية والوحدات الصحية بقري شبراقاص وإشناواي والروضة وطوخ مزيد، والقرشية والجميزة وميت حواى وشندلات وبلكيم.

 

وتبين للجنة المرور المفاجئ غياب رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حواى، ورئيس الوحدة المحلية بقرية ميت يزيد، ومدير الوحدة الصحية بقرية بلكيم وغلقها، وغياب جماعي لـ 10 أطباء و6 من هيئة التمريض.


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