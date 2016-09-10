بالصور..مدير أمن مطروح يتابع عمل أكمنة الطريق الساحلى بمشاركة الشرطة النسائية

يكثف اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، جولاته المسائية والصباحية على الأكمنة والخدمات الشرطية، فى إطار حالة الاستنفار الأمنى وتكثيف الخدمات استعداداً لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة عمل الأكمنة المتحركة والتمركزات على الطرق السريعة وطريق الساحل الشمالى لتأمين حركة سفر ووصول الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين فى قضاء إجازة العيد على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.

تابع مدير أمن مطروح، يرافقه عدد من قيادات المديرية كمين مدينة الحمام على الطريق الساحلى، وتفقد الحالة الأمنية على طول الطريق، والتقى مع بعض المصطافين للاستماع إليهم ومعرفة عما إذا كان هناك أية مشاكل قد واجهتهم فى طريق السفر حتى وصولهم لمدينة مرسى مطروح.

كما قامت عناصر الشرطة النسائى، بتوزيع كروت على زائرى مطروح والمصطافين، تحتوى على أرقام التليفونات الخاصة بالأقسام والحماية المدنية والنجدة، والتى تعمل على مدار اليوم لتلقى البلاغات والاستجابة لها، لتوفير سبل الأمن والأمان للمواطنين.

وأعرب المصطافين عن شكرهم للقيادات الأمنية، على حسن المتابعة والتعاون الجاد وتحقيق الانضباط بالشوارع وتأمين حركة السفر على الطرق.

وفقد اللواء مختار السنبارى خلال جولته بالساحل الشمالى قسم شرطة مارينا ووحدة مرور سيدى عبد الرحمن، ووجه بتنشيط الخدمات وتوعيتها بالظروف الأمنية الراهنة، وتقابل مع الخدمات الأمنية المعينة، ووجه بحسن التعامل مع المواطنين ومراعاة الأبعاد الإنسانية للعمل على تذليل العقبات التى قد تحول دون تنمية علاقة الشرطة مع المواطنين، والعمل على كسب ثقة المواطنين فى إطار من القانون والاحترام المتبادل.