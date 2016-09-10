في الجول يكشف - مواعيد وملاعب أول 4 جولات في الدوري ' متى يبدأ الزمالك '

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات الجولات الثانية والثالثة والرابعة من الدوري الممتاز، والذي ينطلق يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن مواعيد وملاعب الجولة الأولى من المسابقة في وقت سابق. ( تعرف عليها )

ويبدأ الزمالك مشواره في الدوري بداية من الجولة الثالثة بمواجهة النصر للتعدين في أسوان، حيث تم تأجيل أول مباراتين للفريق الأبيض في المسابقة بسبب مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

الجولة الثانية

22 سبتمبر

طنطا ضد أسوان على ملعب طنطا الساعة الثالثة عصرا.

الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي على ملعب الإسماعيلية الساعة الخامسة مساء.

المقاولون العرب ضد الأهلي على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر الساعة الثامنة مساء.

23 سبتمبر

الداخلية ضد بتروجيت على ملعب الشرطة الساعة الخامسة مساء.

إنبي ضد الشرقية على ملعب بتروسبورت الساعة الثامنة مساء.

24 سبتمبر

المصري ضد النصر للتعدين على ملعب برج العرب الساعة الثالثة عصرا.

وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي الساعة الخامسة مساء.

سموحة ضد مصر للمقاصة على ملعب برج العرب الساعة الثامنة مساء.

الجولة الثالثة

28 سبتمبر

سموحة ضد طنطا على ملعب برج العرب الساعة الثالثة عصرا.

اتحاد الشرطة ضد المصري على ملعب برج العرب الساعة السادسة مساء.

الأهلي ضد وادي دجلة على ملعب بتروسبورت الساعة التاسعة مساء.

29 سبتمبر

بتروجيت ضد أسوان على ملعب السويس الساعة الثالثة عصرا.

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة الساعة الخامسة مساء.

النصر للتعدين ضد الزمالك على ملعب أسوان الساعة الثامنة مساء.

30 سبتمبر

المقاصة ضد إنبي على ملعب الفيوم الساعة الرابعة عصرا.

الاتحاد ضد الداخلية على ملعب برج العرب الساعة السادسة مساء.

الإنتاج ضد المقاولون على ملعب السلام الساعة التاسعة مساء.

الجولة الرابعة

12 أكتوبر

طنطا ضد بتروجيت على ملعب طنطا الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

أسوان ضد الاتحاد على ملعب أسوان الساعة الخامسة إلا ربع مساء.

المصري ضد المقاصة على ملعب برج العرب الساعة السابعة ونصف مساء.

13 أكتوبر

المقاولون ضد الجيش على ملعب المقاولون الساعة الثالثة عصرا.

إنبي ضد سموحة على ملعب بتروسبورت الساعة الخامسة مساء.

دجلة ضد الإنتاج الحربي على ملعب الدفاع الجوي الساعة السابعة ونصف مساء.

14 أكتوبر

الإسماعيلي ضد النصر للتعدين على ملعب الإسماعيلية الساعة الخامسة مساء.

الزمالك ضد الشرقية على ملعب بتروسبورت الساعة الثامنة مساء.

15 أكتوبر

الداخلية ضد الأهلي على ملعب بتروسبورت الساعة السابعة مساء.